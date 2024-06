OM : Clash avec Benatia, le mensonge de Clauss ?

Thibault Morlain

Il y a quelques mois, ça avait chauffé à l'OM entre Jonathan Clauss et Mehdi Benatia. Poussé vers la sortie, le latéral droit était finalement resté et voilà qu'il vient de régler ses comptes avec le conseiller sportif de l'OM. Clauss a alors dénoncé les méthodes du club phocéen. Mais a-t-il pour autant dit la vérité ? Peut-être pas...

S'exprimant au Parisien avant le début de l'Euro avec l'équipe de France, Jonathan Clauss est revenu sur le clash avec Mehdi Benatia cet hiver. Le joueur de l'OM a alors fait savoir : « Je suis fidèle à moi-même depuis le début de ma carrière. Peut-être qu’il y avait des reproches à me faire, que la situation était telle qu’il y avait des choses que je faisais bien ou pas. Je ne sais pas, en fait… C’est juste que j’aurais aimé qu’on me le dise. Il y a certains trucs qui sont sortis. Je me disais, bon, c’est dommage parce que je ne pensais pas être comme ça. Après, je ne suis pas parfait. Mais je suis loin d’être quelqu’un qui, quand on lui fait une remarque, se met dans un coin et dit : « Non, ce n’est pas moi. » J’ai trouvé ça dommage parce que je suis une personne très humaine qui prend énormément de recul. Le fait de me dire : « Écoute Jo, là je ne te trouve vraiment pas bon, parce que tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela... » Ok, top, merci de me le dire rapidement afin que je puisse réagir ».

« Il a été prévenu »

Sur X , Mohamed Toubache-Ter a rebondi à ces déclarations de Jonathan Clauss. Et visiblement, les propos du joueur de l'OM ne seraient pas vraiment la vérité : « Que c’est drôle mais surtout mensonger !! Il a été prévenu donc le constat est le suivant: il ne pige pas le français, je vois que ça ! ».

« C'était complètement faux »