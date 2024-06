Mercato : Un buteur ouvre la porte à l'OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang s'est parfois retrouvé seul, trop seul. Pour épauler l'international gabonais, l'OM envisage de recruter un nouvel attaquant lors du prochain mercato. La presse italienne avait évoqué il y a quelques jours un intérêt de la formation pour Georges Mikautadze. Le buteur géorgien est sorti de son silence et a vendu la mèche pour son avenir.

Avec la descente du FC Metz en Ligue 2, il est difficile de voir Georges Mikautadze poursuivre sa carrière en Lorraine. Alors que le club vient de lever son option d'achat fixée à 13M€, le buteur va changer d'air. Il a confirmé la nouvelle ce lundi.

L’OM a choisi son prochain transfert https://t.co/T3TpBlhXwu pic.twitter.com/yUGWwjC4Oy — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

« La saison prochaine je jouerai en Ligue 1 »

« La saison prochaine je jouerai en Ligue 1, je peux le confirmer. Je vais rester en France mais je ne connais pas encore le club. Ce sera bientôt clair » a confié Mikautadze au média Geo Team.

L'OM en course pour recruter Mikautadze