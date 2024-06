Mercato - OM : Un international français arrive pour 0€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Roberto De Zerbi va très prochainement débarquer sur le banc de l'OM, cela permet à Pablo Longoria et Medhi Benatia d'avancer concrètement en coulisses sur le mercato. Les pistes menant à Lilian Brassier et Mohamed Bachir Belloumi se sont accélérées. Mais ce n'est pas tout puisque Tanguy Ndombele serait également en discussions avec le club phocéen.

Après avoir longtemps tenté de convaincre Sergio Conceiçao, l'OM devrait finalement enrôler Roberto De Zerbi qui va donc succéder à Jean-Louis Gasset. Après avoir perdu beaucoup de temps sur la question de l'entraîneur, le club phocéen peut donc désormais se concentrer sur le mercato. Dans cette optique, Lilian Brassier et Mohamed Bachir Belloumi pourraient être les premières recrues estivales de l'OM.

Mercato : En feu, l’OM dégaine une offre pour un attaquant algérien https://t.co/J4PPkWf5f6 pic.twitter.com/QL5pPJo19n — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

L'OM discute avec Ndombele

A moins que Pablo Longoria ne réserve une petite surprise. Et pour cause, selon les informations de La Minute OM , le club phocéen discute avec Tanguy Ndombele. L'international français (7 sélections) sera livre à partir du 30 juin après une saison délicate en prêt à Galatasaray. RMC Sport ajoute que ce dossier dépendra également des éventuels départs de Valentin Rongier et Geoffrey Kondogbia.

Le LOSC et l'OGC Nice également dans le coup ?