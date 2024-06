F1 - Grand Prix d’Espagne : Coup de poker de Verstappen, Red Bull jubile

Pierrick Levallet

Max Verstappen a raflé un septième Grand Prix en s'imposant en Espagne ce dimanche. Le Néerlandais, qui partait de la deuxième place, a rapidement pris la tête et a ensuite défendu sa place face aux attaques de Lando Norris et de ses autres adversaires. Christian Horner n'a d'ailleurs pas caché sa joie après la course.

Et un de plus. Ce dimanche, Max Verstappen a remporté son septième Grand Prix de cette saison de F1 en s’imposant en Espagne. Le Néerlandais, qui démarrait de la deuxième place derrière Lando Norris, est rapidement passé en tête. Le triple champion du monde a ensuite réussi à défendre sa place malgré la pression de ses adversaires. Après la course, Christian Horner n’a d’ailleurs pas caché sa joie d’avoir vu Max Verstappen arracher une nouvelle victoire.

F1 – Red Bull : Verstappen veut dépasser Prost ! https://t.co/gF6oim1wLM pic.twitter.com/wF0Z1OxXCe — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

«Le premier tour était crucial»

« La course de Max a été brillante. D’un point de vue stratégique, nous avons fait ce qu’il fallait. Nous avons choisi d’adopter la stratégie la plus rapide et cela a porté ses fruits. Nous savions que la McLaren reviendrait avec la différence de durée de vie des pneus, en fin de course. Nous avions juste ce qu’il fallait sous le coude. Le dépassement de Verstappen sur Norris et Russell ? C’était tellement décisif, le premier tour était crucial » a d’abord expliqué le patron de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Max a réalisé une course parfaite»