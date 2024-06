F1 : Le boss de Ferrari pousse un coup de gueule

Jean de Teyssière

Ce week-end, la Formule 1 reprend ses droits en Europe avec le Grand Prix d'Espagne, qui se dispute sur le circuit de Barcelone. Un circuit où tout peut se passer même si Max Verstappen est évidemment le grand favori. Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, espère faire une meilleure prestation que celle au Canada, estimant que l'écurie avait tout fait de travers.

Lors des deux précédents Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen s'y est imposé. En cas de victoire dimanche, le pilote de Red Bull s'offrira son quatrième Grand Prix d'Espagne, dépassant au passage la légende Alain Prost. Mais d'autres écuries, comme McLaren, Ferrari et Mercedes sont aussi dans la course et pourraient s'offrir une victoire de prestige.

«Il est impossible aujourd’hui de faire une bonne prédiction des résultats»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari refuse de donner un pronostic pour le Grand Prix d'Espagne : « Il est impossible aujourd’hui de faire une bonne prédiction des résultats parce que nous sommes un groupe de huit voitures qui ont fait la pole position ou la première ligne depuis le début de la saison. Cela signifie qu’il est impossible de prédire les résultats parce que c’est une question d’un dixième ou d’un dixième et demi. Vous pouvez faire une pole position et le week-end suivant, vous avez un coup de vent au bout de la ligne droite et vous pouvez être seulement troisième. C’est la réalité de la F1 aujourd’hui, la réalité des qualifications et nous devons prendre chaque résultat avec des pincettes. »

«Au Canada, nous avons tout fait de travers du début à la fin»