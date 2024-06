F1 : Gasly règle ses comptes avec Ocon !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réussissant à rentrer dans les points lors des deux derniers Grands Prix, Pierre Gasly peut se satisfaire d'une légère amélioration dans une saison 2024 qui ressemble pour le moment à un long parcours du combattant. Le pilote français débarque à Barcelone pour la prochaine course avec peu d'espoir quant aux chances des monoplaces d'Alpine, d'autant plus qu'il n'a pas apprécié une manœuvre tardive de son coéquipier Esteban Ocon au Canada.

Associés cette année encore chez Alpine, Pierre Gasly et Esteban Ocon ne parviennent pas à réaliser de grands exploits et en plus, leur relation est assez tendue en interne. Cela s'est encore ressenti lorsque le premier cité a déploré ce jeudi à la veille des essais libres pour le Grand Prix d'Espagne le comportement de son coéquipier lors de la dernière course. Selon lui, il a trop tardé après une consigne donnée.

Gasly en veut à Ocon

Dans leur meilleure course de la saison pour le moment, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont réussi tous les deux à rentrer dans le top 10 lors du Grand Prix du Canada il y a deux semaines. Mais ils auraient pu faire mieux si Ocon avait respecté tout de suite la demande de l'équipe, d'après Gasly. « Personnellement, je pense que nous avions une chance d'aller chercher la huitième place. Malheureusement, Esteban a mis deux tours pour faire l'échange, et Ricciardo a creusé cet écart de deux secondes. Donc oui, c'est tout simplement dommage que ça ne se soit pas fait immédiatement quand l'équipe l'a demandé, car nous pouvions nous battre pour deux points supplémentaires. C'est tout » a-t-il confié en zone mixte jeudi.

Alpine en eaux troubles

En plein milieu de cette saison 2024 difficile, Esteban Ocon a annoncé qu'il quittera l'écurie, en cruel manque de résultats. Les deux pilotes français n'arrivent pas à rivaliser avec les meilleurs pilotes et avant le Grand Prix d'Espagne, l'écurie Alpine ne pointe qu'à la huitième place au championnat du monde des constructeurs. Les dernières déclarations de Pierre Gasly ne laissent pas entrevoir beaucoup mieux pour ce week-end...