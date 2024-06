F1 : Gasly annonce un nouveau calvaire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Neuvième du Grand Prix du Canada il y a deux semaines, Pierre Gasly réalise une saison 2024 loin des attentes chez Alpine. Son coéquipier Esteban Ocon quittera en plus le nid à l'issue de la saison et le pilote français a du mal à trouver du positif en termes de performance. Dimanche, il disputera le Grand Prix d'Espagne mais ne s'attend pas à un exploit hors du commun même s'il vient de réaliser son meilleur résultat de l'année.

Présent chez Alpine depuis l'année dernière, Pierre Gasly ne peut qu'afficher une grande déception cette saison en raison des résultats de son écurie. Incapable de rivaliser avec les meilleurs pilotes du circuit, il essaie de s'accrocher aux petits points positifs alors qu'on approche de la moitié de la saison. Réaliste, il s'attend à un nouveau coup dur lors du Grand Prix d'Espagne puisque les monoplaces d'Alpine sont moins performantes.

Alpine encore en difficulté

Huitième au championnat du monde des constructeurs pour le moment, l'écurie Alpine a bien du mal à décoller. A Barcelone, Pierre Gasly ne se fait pas d'illusion : il faudra jouer sur un coup de chance pour espérer marquer des points. « On a fait du bon travail avec les deux voitures, mais Barcelone est un circuit beaucoup plus classique [par rapport à Montréal]. C’est sûr qu’on va sûrement être un petit peu plus dans le dur, on sait qu’on a pas d’évolution ce week-end, donc il va falloir maximiser ce qu’on a. J’ai commencé à regarder un peu le temps en espérant qu’il y ait quelques gouttes de pluie dimanche, ce qui pourrait nous avantager comme à la dernière course. On va tout donner, on espère avoir une bonne surprise, mais on s’attend à ce que ce soit un week-end pas très simple » confie-t-il jeudi au micro de Canal+ .

Bonne dynamique de courte durée

Hors des points lors des 7 premières courses de la saison, Pierre Gasly a réussi à récupérer la dixième place à Monaco et la 9ème au Canada, ce qui lui octroie désormais 3 points. Le pilote français décolle très légèrement mais il en faudra beaucoup plus pour le convaincre de mieux. Le premier élément de réponse sera ce vendredi avec les essais libres.