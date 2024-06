F1 : Gasly fait une annonce inquiétante pour Alpine

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après un début de saison chaotique, Alpine a réussi à légèrement remonter la pente, notamment Pierre Gasly, qui a fini dans les points lors des deux derniers Grands Prix, à Monaco et au Canada. Cependant, des nouvelles évolutions ne devraient pas arriver tout de suite et le Français s’attend à des courses difficiles en Europe.

Pour la première fois de la saison, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont tous les deux réussi à finir dans les points lors du Grand Prix du Canada. De quoi redonner un peu le sourire à Alpine après un début de saison plus que compliqué, mais la situation ne devrait en revanche pas vraiment s’améliorer, et pourrait même empirer à en croire Pierre Gasly.

« Je m'attends à ce que les prochains Grands Prix soient assez difficiles »

« Nous n'aurons pas d'évolutions dans un avenir proche. Nous savons que l'objectif est d'avoir quelque chose d'un peu plus significatif à un moment donné dans l'année. [Les qualifications à Montréal] ont été difficiles. Je m'attends à ce que les prochains Grands Prix soient assez difficiles si les conditions sont normales, mais c'est la Formule 1, il y a toujours des opportunités à certains moments. C'est pourquoi nous devons rester alertes et, jusqu'à ce que nous ayons les évolutions, nous devons essayer de saisir toutes les opportunités qui peuvent se présenter », a déclaré Pierre Gasly, dans des propos relayés par Motorsport.com .

« Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs »