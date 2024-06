F1 : Verstappen annonce du lourd pour Red Bull

Jean de Teyssière

Le Grand Prix de Barcelone rappelle forcément d'excellents souvenirs à Max Verstappen ! En 2016, alors qu'il n'a que 18 ans, il remporte ce Grand Prix espagnol devenant au passage le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1. Ce week-end, Red Bull pourrait réaliser un joli coup avec Verstappen, qui est certain des forces de son écurie.

Au Canada, Max Verstappen a pris les rênes de la course avant de s'imposer pour la sixième fois cette saison. L'abandon de Charles Leclerc a permis au pilote néerlandais de prendre de l'avance au classement général et pourrait encore l'augmenter ce week-end à Barcelone.

«J’ai passé cette semaine avec l’équipe à l’usine à me préparer pour le Grand Prix d’Espagne»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Max Verstappen a évoqué le Grand Prix d'Espagne, qui se tiendra ce week-end : « Nous sommes de retour sur les courses européennes depuis un moment maintenant et j’ai passé cette semaine avec l’équipe à l’usine à me préparer pour le Grand Prix d’Espagne, qui sera la première course d’un triple programme chargé. Barcelone sera la première course où je ferai mes débuts avec mon nouveau casque orange. En hommage à mes fans et à tout leur soutien, ils sont effectivement représentés sur le casque et je pense que le design final est vraiment cool et détaillé. »

F1 : Ferrari dans le dur, Leclerc dévoile le problème https://t.co/r7AYNtEnmZ pic.twitter.com/dnNWM1v4s4 — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

«La RB20 devrait être rapide sur ce type de piste»