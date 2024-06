F1 : Verstappen va faire une victime XXL chez Mercedes

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au volant d’une Red Bull, avec qui il est en course pour aller chercher un 4ème titre de champion du monde, Max Verstappen pourrait prochainement changer d’air. L’avenir du Néerlandais fait énormément parler et voilà que Mercedes pourrait notamment sauter sur l’occasion. Pour remplacer Lewis Hamilton ? Pas forcément. Alors que Kimi Antonelli est appelé à pallier le départ du Britannique, c’est plutôt George Russell qui pourrait être menacé par Verstappen.

Du côté de chez Mercedes, on doit gérer le départ de Lewis Hamilton en vue de la saison prochaine. Qui remplacer le Britannique ? Alors que le nom de Max Verstappen, c’est plutôt Kimi Antonelli qui fera équipe avec George Russell la saison prochaine. Mais ce dernier pourrait également ne pas rester éternellement chez Mercedes. Russell est sous contrat jusqu’en 2025 avec son écurie actuelle et si Max Verstappen venait à être sur le marché à cette date, l’écurie menée par Toto Wolff devrait sauter sur l’occasion.

F1 : Le successeur d’Hamilton déjà battu par Verstappen ! https://t.co/Y9jqI8TxXZ pic.twitter.com/ypHjt8OCnB — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

« Cela pourrait être plutôt mauvais pour George Russell »

Rapporté par NextGen Auto , Ralf Schumacher s’est prononcé sur la possibilité de voir Max Verstappen arriver chez Mercedes à la place de George Russell. « Si Verstappen décide vraiment de quitter Red Bull fin 2025, je peux imaginer qu’il y a une place pour lui chez Mercedes. Cela pourrait être plutôt mauvais pour George Russell en réalité. Il est ou était un super talent mais il fait aussi beaucoup d’erreurs. Si un triple champion du monde est sur le marché, je peux imaginer que le poste de George Russell pourrait être en danger surtout si Kimi Antonelli fait une première saison exceptionnelle », a expliqué le frère de Michael Schumacher.

« Toto Wolff et Mercedes pourraient accomplir beaucoup de choses avec lui »