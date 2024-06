F1 : «Pas de place pour les conneries», Red Bull balance sur Verstappen

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En compagnie de Gianpiero Lambiase et Michael Manning, Tom Hart, son ingénieur performance, est une des personnes les plus proches de Max Verstappen chez Red Bull. Il a décrit la manière dont l’équipe de piste travaille avec le triple champion du monde en titre, avec qui « il n’y a pas de place pour la politique ou les conneries. »

Lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Émilie-Romagne, Red Bull avait effectué un petit changement. Gianpiero Lambiase, l’ingénieur de piste de Max Verstappen, avait laissé sa place le temps de cette séance à Tom Hart, son ingénieur de performance. Une manière de donner à ce dernier un peu plus d’expérience à ce poste, lui qui fait partie de la garde rapprochée du Néerlandais chez Red Bull.

«Il est très direct et sait ce qu’il veut»

Tom Hart a justement décrit Max Verstappen et la manière dont il fonctionnait avec son équipe de piste. « Gianpiero (Lambiase) est celui qui parle à Max pendant les séances, il doit donc filtrer toutes nos informations et évaluer ce qu’il pense être pertinent de transmettre à Max. Et puis, en tant que pilote, il a aussi une énorme bibliothèque d’expériences à présent. Max est finalement le meilleur capteur. Il sent ce à quoi il est confronté et est très doué pour clarifier s’il veut essayer quelque chose de différent et quoi exactement. Il est très direct et sait ce qu’il veut. Il n’y a pas de place pour la politique ou les conneries », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Nous devons toujours avoir une longueur d’avance»