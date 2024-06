F1 - Red Bull : Verstappen au sommet, il hallucine

Pierrick Levallet

Red Bull a fait face à quelques difficultés lors des trois dernières courses. Mais cela n'a pas empêché Max Verstappen d'obtenir de bons résultats. Le Néerlandais a notamment décroché sa sixième victoire de la saison au Canada. Et sa capacité à garder son sang froid malgré la pression de Mercedes et McLaren en a impressionné plus d'un.

«Il a semblé attendre son heure»

« Il faut dire que cela fait maintenant deux bonnes courses cette année où la victoire de Red Bull est due à la brillance de Max et à sa capacité à rester calme sous la pression. J’ai été très impressionné par la façon dont il ne s’est pas affolé lorsqu’il n’a pas réussi son début de week-end [au Canada]. Il s’est mis en place, il a semblé attendre son heure » a d’abord expliqué Damon Hill dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Il est tout simplement très, très bon»