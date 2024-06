F1 : Il promet une victoire historique pour Fernando Alonso !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien coéquipier de Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella s'est prononcé sur le niveau actuel du double champion du monde. Aucun doute pour l'Italien, le pilote Aston Martin est capable de gagner des courses à l'avenir. Ce serait d'ailleurs historique puisque la dernière victoire de Fernando Alonso remonte au 12 mai 2013 en Espagne. Soit plus de 11 ans. Aucun autre pilote n'a attendu aussi longtemps entre deux succès.

Critiqué lorsqu'il a choisi de quitter Alpine pour rejoindre Aston Martin, Fernando Alonso a prouvé la saison dernière qu'il avait fait le bon choix grâce notamment à une première partie de saison très impressionnante. Toutefois, cette saison est plus délicate pour l'écurie de Silverstone qui n'a jamais réussi à s'approcher du podium. Et pourtant, cela n'a pas empêché Fernando Alonso de prolonger son contrat afin de vivre la révolution de 2026 sous les couleurs d'Aston Martin. Interrogé sur ce choix, Giancarlo Fisichella, coéquipier de l'Asturien lors de ses deux titres mondiaux avec Renault (2005 et 2006), assure que Fernando Alonso a largement les capacités de gagner à nouveau un Grand Prix.

«Je n'ai aucun doute sur le fait qu'Alonso est un pilote qui peut gagner à nouveau»

« Je ne sais pas s'ils feront un grand changement, mais ils feront un grand changement dans certaines choses. Mais même s'il y a des changements, Fernando doit courir avec une équipe et une voiture gagnantes. C'est ce qu'il faut pour gagner à nouveau. En tant que pilote, il a les caractéristiques et la vitesse, il a plus d'expérience que n'importe qui d'autre, et c'est pourquoi je n'ai aucun doute sur le fait qu'il est un pilote qui peut gagner à nouveau. Mais j'insiste, dans cette Formule 1, ce dont il a besoin en premier lieu, c'est d'une grande voiture », assure Giancarlo Fisichella dans une interview accordée à AS .

Alonso de nouveau vainqueur 11 ans plus tard, un record absolu

Et une victoire de Fernando Alonso sera historique ! Et pour cause, le pilote espagnol court après son 33e succès en carrière depuis le 12 mai 2013, soit plus de 11 ans. C'est lors du Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Par conséquent, si double champion du monde gagne une course avant la fin de sa carrière, il explosera le record de l'attente la plus longue entre deux victoires. Pour le moment, c'est Ricardo Patrese qui détient ce record. Il a attendu 6 ans, 6 mois et 28 jours entre sa victoire en Afrique du Sud en 1983 et celle à Saint-Marin en 1990. Bruce McLaren (6 ans et 6 jours), Jack Brabham (5 ans, 10 mois et 19 jours), Mario Andretti (5 ans, 7 mois et 18 jours) et Kimi Räikkönen (5 ans, 7 mois et 4 jours) complètent ce classement dont le trop 5 est donc composé de trois champions du monde. Fernando Alonso pourrait ainsi se greffer à cette prestigieuse liste, lui qui attend une victoire depuis plus de 11 ans. Et compte tenu du fait qu'il s'est engagé encore plusieurs saisons avec Aston Martin, s'il gagne en 2026, année d'un changement majeur de réglementation, l'Espagnol pourrait porter le record à 13 ans d'attente entre deux victoires. Soit plus du double que Ricardo Patrese, l'actuel détenteur de ce record.