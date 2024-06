F1 : Hamilton dévoile les coulisses de son contrat avec Ferrari

Jean de Teyssière

Le transfert du siècle aura lieu l'année prochaine, mais il est déjà officiel. Lewis Hamilton va quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025. Très investi dans l'inclusion dans le sport et dans la société, Lewis Hamilton a évidemment abordé cette question avec ses futurs employeurs avant de signer son contrat. Il raconte que de nombreuses choses sont en préparation et dévoile avec qui il en a parlé.

Le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, vit ses dernières courses dans une monoplace Mercedes. En 2025, il prendra la direction de Ferrari pour remplacer Carlos Sainz et former un duo avec Charles Leclerc. C'est une page qui se tourne pour celui qui fêtera ses 40 ans l'année prochaine et qui vit également ses dernières années en tant que pilote de Formule 1.

«John et l’équipe ont beaucoup de travail philanthropique à faire»

Durant les discussions avec Ferrari pour signer chez eux en 2025, Lewis Hamilton a abordé la question de l'inclusivité, qu'il promeut avec sa fondation Mission 44. Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , il parle de la thématique de l'inclusion : « Cela fait un moment que je n’ai pas conduit de voiture noire, alors je ne vais probablement pas insister trop tôt sur ce point. Mais non, nous avons parlé de l’impact du travail et John et l’équipe ont beaucoup de travail philanthropique à faire, donc nous travaillerons très étroitement avec Mission 44 et avec l’impact du travail qu’ils font. »

«Avec ces deux-là, Fred et John, nous avons discuté en étroite collaboration»