F1 : Leclerc annonce un fiasco pour Verstappen

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un cavalier seul en 2023, Max Verstappen a commencé la saison 2024 sur les mêmes bases. Mais le Néerlandais n'est pas aussi dominateur en ce moment, puisqu'il voit par exemple Charles Leclerc à distance respectable au classement. Le pilote monégasque vient de remporter sa course à la maison, et il semble pouvoir être en mesure de causer du tort au triple champion du monde. De nombreux observateurs commencent à croire en ses chances pendant que lui préfère jouer la carte de la prudence.

Vainqueur du Grand Prix de Monaco récemment, Charles Leclerc est arrivé à Montréal avec une nouvelle étiquette. Visiblement, le Monégasque est désormais considéré comme un adversaire de taille pour Max Verstappen, un peu plus dans le dur. Le Néerlandais est clairement dans le viseur de celui qui pointe à une trentaine de points seulement au classement après huit courses.

« Verstappen peut être battu »

Jamais vraiment en mesure de jouer la victoire en championnat du monde, Charles Leclerc pourrait finir par prendre confiance, même s'il n'ose pas encore évoquer ce grand bonheur. « Ferrari a plus progressé que quiconque au cours des sept ou huit derniers mois et, sur le papier, Verstappen et Red Bull peuvent désormais être battus. Nous devons saisir toutes les opportunités et adopter la même approche, mais je ne pense pas au championnat. Je pense à gagner des courses à chaque Grand Prix et à continuer à m’améliorer » confie-t-il dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Un nouveau statut ?