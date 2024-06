F1 - GP du Canada : Verstappen annonce sa revanche !

Benjamin Labrousse

Seulement sixième lors du Grand Prix de Monaco, Max Verstappen a senti ses poursuivants se rapprocher. Toujours en tête du classement du championnat du monde, le champion néerlandais ne veut pas se laisser abattre. Pour ce dernier, plus le droit à l’erreur, alors que « Super Max » a affirmé avoir passé la semaine dans son simulateur.

Battu par Lando Norris à Miami, menacé par ce dernier à Imola, et battu par Charles Leclerc à Monaco, Max Verstappen voit le vent tourner. Le triple champion du monde néerlandais n’est plus intouchable, et doit rapidement remettre ses concurrents à leur place ce week-end au Canada. Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le Néerlandais a abordé la question de sa préparation pour Montréal.

« J’ai passé la semaine avec l’équipe à l’usine et dans le simulateur »

« Après un week-end difficile à Monaco, j’ai passé la semaine avec l’équipe à l’usine et dans le simulateur pour préparer le Grand Prix du Canada » , a ainsi confié Verstappen. « Le circuit y est très particulier, avec des vibreurs à l’ancienne et beaucoup plus d’opportunités de dépassements. Il est d’autant plus important de bien régler la voiture et de trouver un équilibre entre la vitesse en ligne droite et la stabilité au freinage. C’est toujours un plaisir de revenir courir à Montréal, le paysage est unique, l’ambiance de la ville est géniale et les fans sont très passionnés » .

