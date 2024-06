F1 : Hamilton arrive, Ferrari prépare du lourd !

Pierrick Levallet

Le premier transfert de 2025 a déjà été annoncé en F1. Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari. En attendant le septuple champion du monde, la Scuderia continue de travailler pour rattraper son retard sur Red Bull. L'écurie italienne aurait d'ailleurs commencé le développement de sa monoplace pour la saison prochaine à en croire Frédéric Vasseur.

Ferrari commence à rattraper son retard sur Red Bull. La Scuderia , par l’intermédiaire de Charles Leclerc, a réussi à prendre un Grand Prix à Max Verstappen le 26 mai dernier à Monaco. L’écurie italienne devient de plus en plus menaçante pour Red Bull. La pression devrait d’ailleurs s’accentuer avec l’arrivée de Lewis Hamilton en 2025. Frédéric Vasseur a d’ailleurs avoué que Ferrari préparait déjà la saison 2025 de F1.

F1 : Hamilton chez Ferrari, Mercedes se lâche sur le transfert du siècle https://t.co/v91jeiJcdZ pic.twitter.com/7xhsTMMn9a — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

«Le gain est plus faible qu’il y a deux ans»

« Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est qu’il y a une sorte de convergence des performances et que le rythme de développement est bien inférieur à celui d’il y a deux ans. Cela signifie que chaque fois que quelqu’un apporte une amélioration, et je pense que c’est vrai pour nous comme pour tout le monde, le gain est plus faible qu’il y a deux ans, et c’est normal » a d’abord expliqué le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous avons déjà donné le feu vert à la voiture de 2025»