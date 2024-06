F1 : Ferrari envoie du lourd, c'est grâce à lui !

Jean de Teyssière

Cette année, Ferrari semble poursuivre sur sa belle progression. Lors du Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc s'est imposé devant Oscar Piastri et Carlos Sainz. Ferrari pourrait être en course pour la victoire finale si l'écurie progresse encore, et pour Jock Clear, l'ingénieur performance de la Scuderia, c'est dû à Frédéric Vasseur, arrivé en 2023.

Cette saison, en huit courses, Ferrari en a remporté deux. Une en Australie grâce à Carlos Sainz et une à Monaco grâce à Charles Leclerc. Cela faisait depuis la saison 2022 que Ferrari n'avait pas remporté deux courses en une saison (quatre cette année-là).

«Red Bull n’a pas à prendre de risques»

Pour l'ingénieur performance de Ferrari, Jock Clear, Ferrari doit son retour au premier plan à l'arrivée de Frédéric Vasseur au poste de directeur de l'écurie, à la place de Mattia Binotto : « Je pense que si nous continuons tous à pédaler, Red Bull pédale à la même vitesse que nous, la différence est que Red Bull n’a pas à prendre de risques et qu’ils pensent probablement que ce n’est pas bon de prendre des risques parce que nous sommes là où nous sommes. C’est ce facteur de risque qui fera la différence entre Red Bull et les autres équipes qui essaient de rattraper Red Bull. »

«Frédéric Vasseur donne aux gens la confiance nécessaire pour le faire»