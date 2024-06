F1 : Hamilton chez Ferrari, Mercedes se lâche sur le transfert du siècle

Hugo Chirossel

Un peu plus de 10 ans après son arrivée, Lewis Hamilton a décidé de mettre un terme à son aventure chez Mercedes. À partir de 2025, le septuple champion du monde évoluera sous les couleurs de Ferrari. Un choix qui a surpris Toto Wolff, mais le patron de l’écurie allemande assure qu’il ne lui en veut pas et est persuadé qu’il pourrait être sacré une huitième fois.

Une annonce qui a eu l’effet d’une bombe. Avant même le début de la saison, Lewis Hamilton a annoncé son départ de Mercedes, lui qui était arrivé en 2013. Le Britannique âgé de 39 ans a décidé de prendre la direction de Ferrari, qu’il rejoindra à partir de 2025. Un transfert qui en a surpris plus d’un, à commencer par Toto Wolff. Le patron de l’écurie allemande était persuadé que Lewis Hamilton allait rester, puisque c’est ce qu’il lui avait assuré l’été dernier.

«Les gens changent d’avis et les circonstances changent et il faut respecter cela»

« J’avais dit dans Drive to Survive que je ne pouvais pas imaginer Lewis en rouge, c’est vrai. Mais il ne le voulait pas à l’été dernier. C’est ce qu’il m’a dit. Il a dit qu’il allait rester... puis il a décidé de partir. Mais les gens changent d’avis et les circonstances changent et il faut respecter cela. L’opinion d’aujourd’hui pourrait être différente demain et je n’ai aucune rancune », a déclaré Toto Wolff, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Il peut remporter un championnat du monde, cela ne fait aucun doute»