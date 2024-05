F1 : Mercedes a enfin choisi le remplaçant d’Hamilton !

La rédaction

Avec Lewis Hamilton qui s’en va à la fin de la saison pour rejoindre Ferrari, les spéculations vont bon train concernant l'identité de son successeur. Plusieurs pilotes sont annoncés à l'image de Carlos Sainz et Max Verstappen. Mais finalement, Mercedes pourrait se tourner vers un autre pilote.

Afin de remplacer la légende Lewis Hamilton qui part pour la Scuderia Ferrari à la fin de la saison, Mercedes a multiplié les pistes, à l'image de celles menant à Carlos Sainz ou encore Max Verstappen. Deux dossiers très compliqués pour différentes raisons, ce qui pousse l'écurie dirigée par Toto Wolff à se tourner vers un autre profil. Ainsi, Mercedes aurait finalement donné le feu vert pour titulariser Andrea Kimi Antonelli, un jeune prodige du sport automobile. Cette annonce marque un tournant majeur pour l'écurie, qui mise sur la jeunesse et le talent pour continuer à dominer le championnat du monde de Formule 1.

Antonelli, le successeur d'Hamilton ?

Andrea Kimi Antonelli, à seulement 17 ans, a déjà montré des performances impressionnantes dans les catégories inférieures (actuellement 6ème de F2, en saison rookie). Sa progression fulgurante et son potentiel indéniable auraient convaincu les dirigeants de Mercedes qu'il est le candidat idéal pour prendre la relève de Lewis Hamilton. En choisissant Antonelli, Mercedes envoie un signal fort quant à sa vision à long terme et sa volonté de rester à la pointe de l'innovation et de la performance en F1. Antonelli a été souvent mis en concurrence avec d’autres pilotes comme Esteban Ocon, pilote Alpine en fin de contrat et ancien membre de la Mercedes Academy, ou même Carlos Sainz, à la recherche d’un nouveau baquet pour 2025, pour l'obtention de la place chez Mercedes.

Un défi de taille pour le jeune prodige