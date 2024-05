F1 : Leclerc met fin à la malédiction, Ferrari annonce du lourd

Hugo Chirossel

Après avoir échoué plusieurs fois, Charles Leclerc a fini par s’imposer chez lui, à Monaco. Une victoire en Principauté qui va lui faire le plus grand bien selon Frédéric Vasseur. Le directeur d’équipe de Ferrari estime que son pilote va emmagasiner de la confiance, et pas seulement pour ce Grand Prix.

Après avoir échoué malgré des pole positions en 2021 et en 2022, Charles Leclerc a fini par remporter le Grand Prix de Monaco. Un soulagement et une grande émotion pour le pilote Ferrari, qui attendait cela depuis longtemps. Une victoire qui va très certainement lui enlever beaucoup de pression, et lui donner de la confiance.

« Charles fera certainement un pas en avant »

« D’abord, vous arrêterez de lui demander chaque année ce qui se passera l’année prochaine, ce qui se passera cette semaine. C’est fini maintenant, c’est derrière nous. Il s’agit d’un point important, car il avait un poids sur les épaules depuis des années à cause de la victoire à Monaco », a déclaré Frédéric Vasseur, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Il a parfois commis de petites erreurs comme en F2, il a parfois été malchanceux comme en F1 avec moi chez Alfa Romeo lorsque nous avons eu une défaillance des freins et à la fin, il n’était pas dans le doute. Mais il était un peu sous pression avec ça, mais ce n’est pas seulement à propos de Monaco. Je pense que pour sa propre confiance en soi et pour l’approche qu’il a de tous les autres événements, Charles fera certainement un pas en avant . »

« Cette victoire l’aidera beaucoup »