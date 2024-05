F1 : Leclerc imbattable ? Il lâche un aveu

Benjamin Labrousse

Ce dimanche après-midi, Charles Leclerc a remporté le Grand Prix de Monaco pour la première fois de sa carrière. Intouchable ce week-end sur le tracé monégasque, le pilote Ferrari n’aura jamais été inquiété par son poursuivant Oscar Piastri. Après la course, l’Australien de chez McLaren a affirmé que le Monégasque était au-dessus.

Une victoire historique pour Charles Leclerc. Après être parti en pole position du Grand Prix de Monaco en 2021 puis en 2022, la troisième tentative aura été la bonne pour le Monégasque. Vainqueur ce dimanche après-midi, le pilote Ferrari a parfaitement résisté à Oscar Piastri, qui avait pourtant affiché un haut niveau de performance en qualifications ce samedi. Bien aidé par le travail de Carlos Sainz depuis la troisième position, Leclerc aura été impressionnant du début à la fin.

F1 : Charles Leclerc va réaliser son rêve ? https://t.co/fyFDJ3sdTA pic.twitter.com/71QBXNHQFm — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

« Charles a été sensationnel tout le week-end »

Mais Charles Leclerc était-il véritablement imbattable ce dimanche sur le tracé monégasque ? Interrogé à ce sujet après la course, le jeune Australien de McLaren a préféré saluer la performance du vainqueur, se contentant volontiers de cette deuxième place obtenue : « Charles a été sensationnel tout le week-end. Il a été rapide dès le tout premier tour des EL1. Je suis heureux de finir deuxième. C’est un bon résultat pour l’équipe. Je suis très, très content de ce résultat » , a lâché Oscar Piastri, relayé par l’Auto Journal .

« J’ai bien essayé de tenter ma chance à la sortie du tunnel mais l’écart n’était pas suffisant »