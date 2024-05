F1 : Leclerc-Verstappen, ce n'est pas encore terminé !

Arnaud De Kanel

C'est fait, il l'a fait ! Au terme d'une course assez ennuyante, Charles Leclerc est parvenu à réaliser son rêve en remportant le Grand Prix de Monaco. Une délivrance pour le pilote Ferrari qui profite de la sixième place de Max Verstappen pour relancer le championnat du monde. Les deux hommes ne sont plus séparés que de 31 points.

Charles Leclerc a mis fin à la malédiction ce dimanche après-midi à Monaco. Le pilote monégasque a enfin triomphé chez lui sous les yeux de nombreuses stars comme Kylian Mbappé qui a brandi le drapeau à damiers au lendemain de sa victoire en finale de Coupe de France avec le PSG. L'émotion est grande pour Charles Leclerc qui a bien évidemment dédié cette victoire à son père, décédé des suites d'un cancer en 2017.



Même Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco verse une larme sur le podium 🥹#MonacoGP #F1 🇲🇨 pic.twitter.com/dtv40qYhjw — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 26, 2024

Enorme émotion sur le podium à Monaco

« C’est une course si difficile, le fait d’avoir pris le départ de la pole position rend les choses encore meilleures. C’était un rêve qui m’a fait vouloir devenir pilote de Formule 1. C’était une course difficile émotionnellement car les 15 derniers tours, on espère que rien n’arrive. Les émotions arrivaient déjà, je pensais à mon père plus que d’habitude, et il a tout donné pour que j’en arrive là, c’était notre rêve, et c’est incroyable », a déclaré Charles Leclerc à l'arrivée. Frédéric Vasseur et le Prince Albert n'ont également pas retenu leurs larmes sous le coup de l'émotion. Le pilote monégasque en profite pour revenir qu'à 31 points du leader Max Verstappen au championnat du monde. Enorme opération également pour Ferrari qui revient à 24 points de Red Bull chez les constructeurs. La saison n'est pas encore terminée et le bras de fer ne fait que commencer...

Le classement du GP de Monaco

1- Charles Leclerc

2- Oscar Piastri

3- Carlos Jr. Sainz

4- Lando Norris

5- George Russell

6- Max Verstappen

7- Lewis Hamilton

8- Yuki Tsunoda

9- Alexander Albon

10- Pierre Gasly

11- Fernando Alonso

12- Daniel Ricciardo

13- Valtteri Bottas

14- Lance Stroll

15- Logan Sargeant

16- Guanyu Zhou



Abandons :



Nico Hülkenberg

Sergio Perez

Kevin Magnussen

Esteban Ocon