F1 - GP de Monaco : Verstappen peut rejoindre le club d'Hamilton

Arnaud De Kanel

Vainqueur sortant à Monaco, Max Verstappen est condamné à l'exploit pour décrocher la victoire ce week-end. Le triple champion du monde en titre s'élancera en sixième position sur la grille mais il est capable de remonter. S'il parvient à le faire, Verstappen pourrait alors décrocher une troisième victoire sur le Rocher, comme Lewis Hamilton.

Les qualifications ont encore offert un beau spectacle ce samedi dans les rues de Monaco. Pour la troisième fois de sa carrière, Charles Leclerc partira en pole position dimanche sur le Rocher où il n'a encore jamais gagné à l'inverse de Max Verstappen.



F1 - GP de Monaco : Alpine annonce un nouveau fiasco https://t.co/pPgeEQEw4M pic.twitter.com/gcdJmP88FJ — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

Verstappen dans le club des 3 ?

Le Néerlandais compte deux victoires sur le Grand Prix de Monaco. Le pilote Red Bull a fait sa loi en 2021 et en 2023 et il entend bien la refaire cette année afin de rejoindre le club très fermé des triples vainqueurs en terre monégasque. Un club composé de Nico Rosberg, Jackie Stewart, Stirling Moss et l'inévitable Lewis Hamilton. L'affaire sera néanmoins compliquée puisque Max Verstappen partira depuis la sixième position. Et dans les rues de Monaco, il est très compliqué de dépasser.

«6e ce n’est pas génial pour demain»