F1 - Verstappen : Il prépare un coup à la Schumacher ?

Grand favori de la saison 2024 de F1, Max Verstappen a enfin un peu d'adversité. Après avoir été battu à Miami, le Néerlandais a failli voir Lando Norris s'imposer à nouveau. Le Britannique et McLaren commencent à rattraper leur retard sur Red Bull. D'ailleurs, le compatriote de Lewis Hamilton pourrait s'inspirer d'un certain Michael Schumacher pour faire tomber le triple champion du monde en titre.

Cette saison 2024 de F1 s’annonce plus serrée que prévu. Grand favori, Max Verstappen a droit à un peu plus d’adversité ces derniers temps. Après avoir perdu une course à cause d’un abandon en Australie, le pilote de Red Bull a été battu à la régulière par Lando Norris à Miami. Le Britannique a d’ailleurs failli faire tomber Max Verstappen à nouveau à Imola, puisque le triple champion du monde a terminé avec moins d’une seconde d’avance sur le pilote de McLaren.

Niki Lauda a surpris son monde

Si 60 points séparent encore les deux hommes, Max Verstappen n’est pas à l’abri de voir Lando Norris revenir rapidement sur lui au classement des pilotes. Le compatriote de Lewis Hamilton pourrait notamment s’inspirer de certaines légendes, qui ont fini par être sacrées championnes du monde alors qu’elles n’étaient pas en première place après le début de saison. C’est notamment le cas de Niki Lauda, qui a réalisé cet exploit à deux reprises. Après un début difficile en 1975, l’Autrichien et Ferrari ont intensifié leurs efforts. Niki Lauda a fini par remporter sa première couronne. La légende autrichienne a vécu un scénario assez similaire en 1984, en étant sacré champion qu’avec un demi-point d’avance sur Alain Prost.

Schumacher ne s'est pas dégonflé en 1995

Le Français a d’ailleurs pu lui aussi goûter à un titre après une remontée au classement. En 1986, Alain Prost et McLaren ont profité de la fiabilité de leur voiture et de quelques erreurs de leurs principaux rivaux pour s’imposer. Presque dix ans plus tard, Michael Schumacher a aussi eu droit à son moment de gloire. L’Allemand n’était toujours pas en tête après les premières courses malgré un bon départ lors de la saison 1995. Mais sa domination au cours de la seconde partie de saison lui a permis de rafler le premier de ses sept titres de champion du monde.

Räikkönen et Vettel ont eu très chaud

Kimi Räikkönen s’est également retrouvé dans une situation similaire à celle de Lando Norris. Après sept courses, le pilote de Ferrari pointait à la cinquième place avec un déficit important de points à rattraper. Le Finlandais, doté d’une force de caractère impressionnante, a fini par être sacré champion du monde lors de la dernière course, devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Enfin, même Red Bull a pu vivre un événement pareil. Sebastian Vettel a dû faire face à de nombreux défis en 2010 et n’était toujours pas leader du classement après la première partie de saison. L’Allemand a pris la tête du championnat seulement lors de la dernière course. La saison 2012 a presque failli se dérouler de la même façon. À la lutte avec Fernando Alonso, Sebastian Vettel a pu compter sur une belle série de victoire pour mener le championnat et remporter sa troisième couronne. Lando Norris pourrait donc puiser son inspiration dans ces légendes pour faire tomber Max Verstappen en 2024. À suivre...