F1 : Surprise, il veut revenir chez Mercedes !

Arnaud De Kanel

Parti à l'issue de la saison 2021 pour laisser place à George Russell, Valtteri Bottas a conservé sa place dans le paddock. Le pilote finlandais défend actuellement les couleurs de Kick Sauber mais il arrive en fin de contrat. Questionné sur son avenir, Bottas n'a pas fermé la porte à un retour surprise chez Mercedes afin de remplacer Lewis Hamilton.

A l'image de Sergio Perez avec Max Verstappen en 2021, Valtteri Bottas aura été précieux dans la conquête des titres glanés par Lewis Hamilton. Le Finlandais a toujours accepté d'être dans l'ombre du Britannique sans faire de bruit et saisissant parfois sa chance, à 10 reprises pour être précis. Mais à l'issue de la saison 2021, Mercedes a souhaité le remplacer par le prodige de l'époque en la personne de George Russell. L'écurie allemande s'apprête à perdre Lewis Hamilton et 4 ans plus tard, Bottas ne serait pas contre l'idée de revenir afin de récupérer ce prestigieux baquet...



Bottas ne ferme pas la porte à Mercedes

Valtteri Bottas n'est pas le premier choix pour Mercedes mais tout peut aller très vite comme on l'a très bien vu en ce début d'année 2024. Alors, au quel cas où l'écurie allemande montrerait un intérêt, le Finlandais ne dirait pas forcément non. « Je pense que pour le moment, tout est une option », a-t-il déclaré, bien qu'il donne sa priorité à un projet long terme. « Mais ma préférence va quand même à un accord à long terme. Je suis sûr que je ferais le bon compromis s’il le fallait. Vous savez, j’ai travaillé dans le monde de l’entreprise et je connais ce genre de choses. Je peux y faire face. Mais l’essentiel est que mon équipe doit aussi respecter qui je suis, ce que je peux offrir. Mais je suis sûr qu’il est toujours possible de trouver un compromis. » Bottas n'a pas perdu la motivation et se projette sur la durée en Formule 1.

«J’ai besoin d’un projet à long terme, avec des objectifs clairs»