F1 : Il quitte Red Bull et annonce déjà son retour

Arnaud De Kanel

C'est un départ très important pour Red Bull. Adrian Newey, arrivé en 2006, quittera l'écurie autrichienne au premier semestre 2025, laissant planer des incertitudes sur son avenir et celui de l'équipe. L'ingénieur britannique, approchant des 66 ans, ne semble cependant pas prêt à prendre sa retraite, malgré les spéculations entourant son futur, et envisage donc de reprendre du service en Formule 1 !

Red Bull vit un début de saison 2024 particulier. En piste, Max Verstappen continue d'écraser la concurrence mais en interne, l'union sacrée est fragilisée depuis l'affaire Christian Horner. Le patron de l'écurie autrichienne est accusé de « comportement inapproprié » par une collaboratrice et cette accusation sème la pagaille. Le clan Verstappen menace même de quitter Red Bull, décision déjà prise par Adrian Newey. L'ingénieur le plus réputé du paddock partira au premier semestre 2025 et ne travaillera donc pas sur la prochaine monoplace. Une perte très importante pour Red Bull, d'autant plus que la menace de le voir rejoindre une autre écurie est grande. En effet, à peine parti de Red Bull, Newey se voit bien continuer à travailler en Formule 1 et écarte l'hypothèse de la retraite...

«Le cerveau est comme un muscle, il a besoin d'exercice, et il faut donc continuer à en faire»

L'ingénieur britannique a pris conseil auprès de Bernie Ecclestone et Roger Penske. « J'ai demandé à deux des personnes que je respecte le plus, Bernie [Ecclestone] et Roger Penske, quel était leur secret. Ils n'ont jamais cessé d'avancer et, pour leur âge, ils sont d'une agilité phénoménale, tant sur le plan mental que sur le plan physique. Ils ont tous les deux dit que le cerveau est comme un muscle, qu'il a besoin d'exercice, et qu'il faut donc continuer à en faire. Et puis, honnêtement, je voulais travailler dans la course automobile, en tant que concepteur, depuis l'âge de huit ou dix ans, et j'ai eu la chance de réaliser cette ambition, d'obtenir ce premier emploi et de travailler dans la course automobile depuis lors », a expliqué Adrian Newey lors d'un échange avec Eddie Jordan pour Oyster Yachts . La retraite n'est donc pas envisageable pour lui.

«Je repartirai probablement»