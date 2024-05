F1 : Verstappen en danger, l’annonce est faite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lando Norris est l’un des hommes en forme du moment en Formule 1, avec une victoire et deux podiums sur les trois dernières courses. De quoi mettre davantage sous pression Max Verstappen, alors que le pilote McLaren n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin avant le Grand Prix de Monaco.

A 24 ans, Lando Norris apparaît comme un sérieux outsider depuis plusieurs semaines. Le 5 mai dernier, le Britannique décrochait sa première victoire en Formule 1 au Grand Prix de Miami, deux semaines après s’être classé deuxième en Chine, derrière Max Verstappen. Le week-end dernier, le pilote McLaren a poursuivi sa bonne série en se plaçant encore deuxième, à seulement 0.7 seconde du Néerlandais de chez Red Bull. Verstappen peut-il être sérieusement menacé par Lando Norris à moyen terme ? Ce dernier l’espère et y croit.

« Il était temps que quelqu’un mette sous pression Verstappen »

« J’ai fait tout ce que je pensais être juste à ce moment-là. Quand on est si près du but, on se demande toujours ce que l’on aurait pu faire d’un peu différent, mais on aurait toujours pu faire quelque chose d’un peu mieux ou d’un peu différent. Je suis sûr que Max aurait pu revoir les choses et dire la même chose. Mais il est bon de savoir que cela n’a pas été facile pour lui. Il était temps que quelqu’un le mette sous pression et qu’il se sente à nouveau un peu nerveux, car je suis sûr qu’il ne l’avait pas été depuis un certain temps », analyse Lando Norris, relayé par Nextgen-Auto .

« Il n’y a pas de raison que nous ne puissions pas continuer à le faire »