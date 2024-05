F1 : Ocon, le transfert chez Mercedes prend forme ?

Arnaud De Kanel

Ces derniers jours, les rumeurs sont de plus en plus persistantes concernant le transfert d'Esteban Ocon chez Mercedes, d'autant plus que les intérêts du pilote français sont défendus par le patron de l'écurie allemande, Toto Wolff. Et la semaine dernière, Ocon n'a pas fermé la porte à un retour chez Mercedes.

L'avenir d'Esteban Ocon n'est toujours pas réglé et il suscite son lot d'interrogations. Le pilote français est en fin de contrat avec Alpine et il commencerait à s'impatienter. Toto Wolff gère encore sa carrière et la possibilité de le voir débarquer chez Mercedes en remplacement de Lewis Hamilton existe logiquement. Esteban Ocon n'y est pas fermé, il y est même plutôt ouvert, lui qui se considère encore comme « un junior de Mercedes ».



F1 - Grand Prix de Monaco : Gasly lâche une grande annonce https://t.co/ZlGdopZX3Z pic.twitter.com/8nsac3eOCc — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

«L’important est d’être sécurisé le plus tôt possible»

« Je suis toujours dans mon esprit un junior de Mercedes. Côté management, ça n’a pas changé depuis 2015. Nous discutons beaucoup. Nous déciderons de ce qui est le mieux pour mon avenir », a déclaré Esteban Ocon à Imola la semaine dernière. « On verra ça, je ne pense pas que ce soit le sujet pour l’instant. Bien sûr, il se passe beaucoup de choses en coulisses, non seulement pour rechercher un accord à long terme, mais aussi à court terme. En Formule 1, les choses peuvent changer rapidement, mais l’important est d’être sécurisé le plus tôt possible. C’est un de mes objectifs clairs, comme toujours. » Ocon insiste sur sa volonté de régler au plus vite son avenir.

«Je mérite donc d’avoir une place en F1»