F1 - Hamilton : Mercedes annonce du lourd pour Monaco

Après un Grand Prix d’Émilie-Romagne plutôt satisfaisant, Mercedes souhaite enchaîner avec une bonne performance ce week-end à Monaco. Pour le team principal Toto Wolff, Lewis Hamilton et George Russell disposent désormais d’une monoplace améliorée, et cela pourrait clairement se faire ressentir sur le mythique tracé monégasque. L’Autrichien espère également que les Flèches d’Argent réussiront à retrouver leur place derrière les meilleurs.

Pour la deuxième fois consécutive, Lewis Hamilton a terminé à la sixième place d’un Grand Prix cette saison. Après Miami, c’est du côté d’Imola que le septuple champion du monde a retrouvé des couleurs. Si Mercedes reste clairement en deçà des attentes initiales, le Team Principal Toto Wolff lui, s’est montré ambitieux quant à la prochaine course.

« Nous pourrons nous positionner dans le peloton qui évolue devant nous »

Ce week-end, les pilotes mettent le cap sur le mythique tracé de Monaco. Avant ce huitième Grand Prix de la saison, Toto Wolff a affiché ses ambitions. « Nous avons une direction claire et des développements en cours. Nous disposons désormais d’une plateforme plus solide sur laquelle bâtir et nous sommes convaincus qu’avec le temps, nous pourrons nous positionner dans le peloton qui évolue devant nous. Ce travail se poursuit ce week-end à Monaco. C’est un circuit unique et un défi fantastique pour l’équipe et les pilotes. Il est toujours difficile de prédire les performances attendues sur un tel circuit, mais nous chercherons à réaliser un week-end propre et à maximiser la voiture dont nous disposons » , a lâché l’Autrichien, relayé par Next-Gen Auto .

« Le petit pas en avant que nous avons fait à Imola est encourageant »