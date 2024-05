F1 - Mercedes : Hamilton est frustré, c'est la faute de Ferrari

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, Max Verstappen s'est une nouvelle fois imposé sur le circuit d'Imola. Chez Mercedes, les difficultés se font encore ressentir, avec une sixième place pour Lewis Hamilton et une septième place pour George Russell. Pour Lewis Hamilton, l'équipe a progressé, mais mois que Ferrari.

À Imola, Max Verstappen a remporté son cinquième Grand Prix de la saison. Le septuple champion du monde britannique, Lewis Hamilton, a lui terminé à la sixième place et peine encore à jouer les premiers rôles cette saison...

«On n’a pas le rythme des gens devant nous pour l’instant»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, a analysé sa course : « Ma course a été globalement bonne. J’ai eu un moment dans les graviers qui m’a coûté environ cinq secondes, mais mon rythme de course était généralement bon, donc je suis content de la façon dont ça s’est passé. J’ai pris un bon départ et c’était important pour dépasser Tsunoda. À partir de là, j’ai pu prolonger mon premier relais et cela m’a aidé à faire fonctionner la stratégie à arrêt unique. Ce qui est bon c’est que j’avais George devant moi au départ, je voyais les gens que je chassais, donc je n’étais pas tout seul. J’attaquais pour réduire l’écart devant moi. On n’a pas le rythme des gens devant nous pour l’instant, mais on revient petit à petit. Je parle du rythme de course. Pour ce qui est du rythme sur un tour, c’est une demi-seconde, mais en rythme de course, je pense que l’on est à trois dixièmes. »

Ferrari a plus progressé que Mercedes ce week-end