F1 : Alpine prépare une surprise pour remplacer Ocon et Gasly ?

Arnaud De Kanel

L'avenir d'Esteban Ocon et celui de Pierre Gasly demeurent très incertains. Les deux pilotes voient leur contrat respectif arriver à expiration et ils n'ont toujours pas prolongé. Alpine commence donc à anticiper toute éventualité et aurait ainsi entamé des discussions avec Valtteri Bottas, l'ancien coéquipier de Lewis Hamilton. Une piste pour le moins surprenante.

En fin de contrat à l'issue de la saison 2024, Esteban Ocon et Pierre Gasly sont susceptibles de quitter Alpine. L'écurie tricolore risque de perdre au moins un de ses deux pilotes français et pour éviter de se retrouver dans la même situation embarrassante qu'à l'été 2022 avec Fernando Alonso, elle aurait entamé des discussions avec un pilote.

F1 : Verstappen marque l'histoire chez Ferrari https://t.co/MsnIlX6rLO pic.twitter.com/Zs8kyaN6lr — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

Alpine discute avec Bottas

Et l'identité de ce pilote a été révélée. Didier Coton, manager de Valtteri Bottas, a été aperçu avec Alpine. Le pilote finlandais reconnait être à la recherche d'un nouveau challenge. « Nous discutons encore. Je ne pense pas que l’équipe prendra une décision bientôt. Oui, j’essaie évidemment de rester dans le tableau. Je sais où j’en suis et j’évalue toutes les options. De toute façon, vous ne pouvez pas parier sur un seul cheval », a confié l'ancien coéquipier de Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

Bottas a rencontré Williams