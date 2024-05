F1 : Verstappen, le coup de maitre inattendu !

Arnaud De Kanel

Loin du compte lors des essais libres, Max Verstappen se montrait très inquiet en vue des qualifications et de ce Grand Prix d'Emilie-Romagne. Mais contre toute attente, le triple champion du monde en titre a sorti un chrono qui a mis tout le monde d'accord et qui lui permettra de s'élancer en pole à nouveau.

Il ne donnait pas cher de sa peau après les trois premières séances d'essais libres où sa monoplace donnait l'impression d'avoir perdu de sa superbe. Mais à la surprise générale, Max Verstappen a signé le meilleur temps des qualifications. Un coup de maitre assez inattendu pour le Néerlandais qui a mis toutes les chances de son côté pour retrouver le chemin de la victoire, deux semaines après avoir été battu par Lando Norris à Miami.

«Je ne m’y attendais pas»

« C’était un week-end très difficile jusqu’ici, y compris ce matin, donc je suis très heureux d’être en pole, je ne m’y attendais pas. On a fait des derniers changements avant la qualif qui m’ont permis d’attaquer plus fort, et ce circuit est incroyable, c’est dur d’être à la limite, j’ai touché les graviers dans le dernier virage, et l’adrénaline est très haute. C’est un beau début d’année, et c’est spécial ici, ça fait 30 ans qu’il est décédé sur cette piste, et je suis heureux d’être en pole. C’est un bel hommage en quelque sorte, il était un pilote incroyable, surtout en qualifs, donc c’est une belle journée, pour moi et pour l’équipe », a déclaré Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Sanctionné, Oscar Piastri laisse la première ligne à son coéquipier Lando Norris, qui sera encore blotti dans les échappements de Verstappen. Le Néerlandais vise un troisième succès à Imola.

La grille à Imola

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Carlos Sainz (Ferrari)

5- Oscar Piastri ((McLaren)

6- George Russell (Mercedes)

7- Yuki Tsunoda (VCARB)

8- Lewis Hamilton (Mercedes)

9- Daniel Ricciardo (VCARB)

10- Nico Hülkenberg (Haas)

11- Sergio Perez (Red Bull)

12- Esteban Ocon (Alpine)

13- Lance Stroll (Aston Martin)

14- Alex Albon (Williams)

15- Pierre Gasly (Alpine)

16- Valtteri Bottas (Stake F1)

17- Guanyu Zhou (Stake F1)

18- Kevin Magnussen (Haas)

19- Fernando Alonso (Aston Martin)

20- Logan Sargeant (Williams)