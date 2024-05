F1 : Mercedes évite un coup dur à cause d’Hamilton

Jean de Teyssière

En début de saison, Ferrari a annoncé une bombe avec l'arrivée de Lewis Hamilton dans leur écurie la saison prochaine. Avec ce départ retentissant, couplé à la mauvaise passe traversée par Mercedes, de nombreuses personnes ont quitté l'écurie. Mais Toto Wolff se défend en estimant qu'aucun exode n'arrivera dans son écurie, malgré le départ du septuple champion du monde.

Lewis Hamilton, qui fêtera ses 40 ans l'année prochaine s'apprête à vivre un nouveau défi. Après avoir remporté six titres de champion du monde de Formule 1, le pilote britannique a décidé de rejoindre la Scuderia Ferrari en 2025. Un départ historique qui pourrait mener à un exode chez Mercedes.

«Pour les Italiens, c’est super excitant d’avoir Lewis Hamilton en rouge l’année prochaine»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Toto Wolff, le directeur de Mercedes, est revenu sur le départ Lewis Hamilton : « En fait, je n’en ai pas parlé parce qu’il y a 100 millions de personnes qui regardent chaque course et évidemment beaucoup d’Italiens ici. Je suppose que pour les Italiens, c’est super excitant d’avoir Lewis Hamilton en rouge l’année prochaine. Nous allons nous habituer à ce changement de combinaison mais nous devons regarder notre propre équipe. Il existe peut-être une option pour que nous brillions davantage avec un Italien dans notre voiture. »

«Je ne m’inquiète pas, il n’y a pas d’exode, les arrivées compensent les départs»