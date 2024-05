F1 : En colère contre Hamilton, Verstappen déballe tout

Benjamin Labrousse

Ce vendredi avaient lieu les deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Émilie-Romagne, septième course de la saison. Attendu au tournant après Miami, Max Verstappen n’a pas brillé. Gêné par Lewis Hamilton en EL2, le triple champion du monde semblait très remonté à l’encontre du Britannique, et s’est livré à ce propos.

Après Miami, place à Imola. Cette édition 2024 du Grand Prix d’Émilie-Romagne promet d’être palpitante. Ce vendredi, les deux premières séances d’essais libres ont vu un Charles Leclerc dominer ses concurrents. Si le pilote Ferrari a brillé, ce n’est pas le cas du triple champion du monde Max Verstappen. La star de Red Bull a terminé 5ème et 7ème des EL1 et EL2, et a semblé en grande difficulté à bord de sa RB-20…

« Ce n’est tout simplement pas la première fois que ça se passe comme ça avec Lewis »

De plus, Max Verstappen n’est pas passé loin d’un accident avec Lewis Hamilton. Lancé à pleine vitesse, « Super Max » a vu le pilote Mercedes ralentir brusquement devant lui. S’il a échappé de peu à un choc avec Hamilton, Verstappen était en colère contre le septuple champion du monde. « Ce n’est tout simplement pas la première fois que ça se passe comme ça avec Lewis. Bien sûr, vous essayez toujours de rester calme à ce sujet, mais cela s’est reproduit. Mais aussi je ne veux pas trop en parler parce que ce n’est pas notre problème. Aujourd’hui, nous étions tout simplement en retard sur les autres – et nous devons y remédier » , a ainsi expliqué le leader du classement du championnat du monde, relayé par Next-gen Auto .

« C’est très facile de perdre la voiture »