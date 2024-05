F1 : En galère, Verstappen pousse un gros coup de gueule

Benjamin Labrousse

Battu par Lando Norris il y a deux semaines du côté de Miami, Max Verstapppen n’a pas entamé son week-end à Imola de la meilleure des manières. En grande difficulté lors des deux premières séances d’essais libres ce vendredi, le triple champion du monde a pesté contre sa monoplace. Explication.

Toujours en tête du championnat du monde, Max Verstappen aborde le Grand Prix d’Émilie-Romagne revanchard. Devancé par Lando Norris (McLaren) à Miami, le champion néerlandais souhaitait rapidement affirmer sa domination du côté d’Imola. Toutefois, tout ne s’est pas passé comme prévu pour « Super Max ». 5ème de la première séance d’essais libres ce vendredi, Verstappen a manqué sa EL2 et n’a terminé qu’à la 7ème position d’une séance dominée par Charles Leclerc (Ferrari). Une prestation inquiétante avant les qualifications samedi.

« C’était tout simplement mauvais »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Max Verstappen est revenu sur ses performances compliquées, et n’a pas manqué de pester à l’encontre de sa monoplace : « Une journée difficile. C’est juste difficile d’obtenir un bon équilibre. Je ne me sentais tout simplement pas vraiment à l’aise dans la voiture, elle bougeait beaucoup. C’est très facile de perdre la voiture. Donc c’est des choses que nous devons examiner parce qu’aujourd’hui c’était tout simplement mauvais. Ce n’est pas confortable. De plus, le long relais a été vraiment mauvais, il y a certainement quelque chose que nous devons trouver si nous voulons être compétitifs demain » .

« Je suppose que cela ne peut pas être pire que ce que nous avons eu aujourd’hui »