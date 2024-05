F1 : Alpine recrute un cador !

Arnaud De Kanel

En grandes difficultés cette saison, Alpine a compris qu'il fallait au plus vite remodeler son organigramme afin de sauver ce qu'il reste encore à sauver. L'écurie tricolore a notamment David Sanchez, le nouveau directeur technique en provenance de Ferrari et McLaren, et a bouclé un autre très gros coup la semaine passé en s'attachant les services d'un cador en la personne de Michael Broadhurst, aérodynamicien principal chez Red Bull.

Si Max Verstappen a été champion du monde trois fois de suite, il le doit en grande partie à l'excellent travail des ingénieurs de Red Bull. L'écurie autrichienne a su s'entourer des meilleurs dans le domaine avec notamment le plus réputé d'entre-eux, Adrian Newey. Mais le Britannique n'est pas la seule pointure que Red Bull possédait car avant d'annoncer son départ il y a 5 mois, Michael Broadhurst était présent dans ses rangs. Aérodynamicien principal depuis son arrivée, Broadhurst arrive à la fin de son préavis en juin et il a déjà trouvé sa prochaine équipe.

Michael Broadhurst chez Alpine !

Et c'est une écurie que l'on connait bien en France puisqu'il s'agit d'Alpine. En effet, Michael Broadhurst va commencer à travailler pour Alpine à partir de juillet afin d'épauler notamment David Sanchez, lui qui a été recruté une semaine auparavant. Une signature très importante pour l'écurie française qui enchaine les bonnes nouvelles avant d'arriver à Imola.

Alpine sur une bonne dynamique