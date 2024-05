F1 : Départ de taille, Fernando Alonso rassure Red Bull

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les dernières semaines ont été mouvementées chez Red Bull, avec notamment le départ annoncé de son directeur technique historique Adrian Newey au premier semestre 2025. Alors que les rumeurs fusent sur l’avenir de l’écurie, avec notamment des doutes pour Max Verstappen, Fernando Alonso se montre quant à lui optimiste.

Acteur majeur de la réussite de Red Bull en Formule 1, Adrian Newey connaît sa dernière saison au sein de l’écurie. Il a été officialisé au début du mois que l’ingénieur quittera son poste au premier semestre 2025, semant le trouble sur l’avenir de l’équipe championne du monde en titre, et notamment concernant Max Verstappen. Interrogé sur le sujet, Fernando Alonso n’affiche aucune inquiétude pour Red Bull.

F1 : Après la désillusion, Verstappen prévient tout le monde https://t.co/nrO6Br80G9 pic.twitter.com/aS1c3msFUi — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

« Il y a beaucoup de blabla généré par cette équipe »

« Je ne pense pas que Red Bull implosera suite au départ d’Adrian. Évidemment, ils dominent la F1 depuis 2021 et quand quelque chose d’extra-sportif se passe, il y a beaucoup de blabla généré par cette équipe. Red Bull est l’écurie à abattre et tout le monde veut les déstabiliser de manière à s’assurer que vous êtes capables de les battre », estime le pilote Aston Martin.

« La plus importante pour tout le monde est la réglementation technique de 2026 »