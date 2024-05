F1 : Red Bull se fait encore tacler

Arnaud De Kanel

Les tentatives de déstabilisations à l'encontre de Red Bull sont nombreuses depuis le début de la saison. Les rivales de l'écurie autrichienne n'hésitent pas à attaquer, notamment depuis l'affaire Christian Horner. Une affaire qui a sans doute motivé Adrian Newey à partir. Et le Britannique ne devrait pas être le dernier à plier bagages selon Zak Brown, le PDG de McLaren, qui se montre très critique envers Red Bull.

A force d'écraser la concurrence, Red Bull fait des jaloux et n'importe quelle occasion est bonne pour lui tirer dessus. Déjà loin d'être élogieux avec l'écurie autrichienne il y a plusieurs jours, Zak Brown a encore taclé l'équipe dans laquelle évolue Max Verstappen. Le PDG de McLaren estime que les problèmes sont nombreux en interne.



«Il va y avoir plus de dominos à tomber»

« Je pense qu’il y a beaucoup de problèmes là-bas. Je pense que le moindre de leurs problèmes est probablement en piste, n’est-ce pas ? Je veux dire, Max [Verstappen] est incroyable. C’est une équipe incroyable. Mais je pense qu’avec ce qui s’est passé au début de l’année, le bruit constant (autour de Christian Horner) et maintenant qu’Adrian Newey s’en va, je pense toujours comme je l’ai dit à Miami qu’il va y avoir plus de dominos à tomber. Beaucoup d’équipes sportives sont axées sur la culture et je pense que Red Bull a des problèmes à résoudre qui peuvent leur poser des défis persistants. Je pense que nous commençons à le voir maintenant », a déclaré Zak Brown dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Je pense que des gens se diront qu’il est temps de passer à autre chose»