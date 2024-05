F1 - Ferrari : Clash avec Leclerc, Hamilton va refaire le coup ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison prochaine, Lewis Hamilton sera au volant d'une Ferrari et remplacera Carlos Sainz afin d'épauler Charles Leclerc. Un duo qui s'annonce bouillant. Au point que Juan-Pablo Montoya prédise un clash entre les deux pilotes. Il faut dire que ce ne serait pas la première fois que le septuple champion du monde soit en conflit avec un coéquipier.

C'est officiel depuis quelques mois désormais, Lewis Hamilton va quitter Mercedes afin de s'engager avec Ferrari. Une bombe au sein du paddock puisque l'un des plus grands pilotes de l'histoire, va se retrouver au volant d'une des monoplaces les plus mythiques de la Formule 1. Le Britannique tentera d'ailleurs de décrocher un huitième titre mondial pour devancer Michael Schumacher dans l'histoire de la F1, au sein de l'écurie avec laquelle l'Allemand en a remporté cinq. Mais pour cela, il faudra dominer Charles Leclerc. Ce qui s'annonce très chaud comme le prédit Juan-Pablo Montoya.

«Il va y avoir un choc de personnalité chez Ferrari»

« Ce sera intéressant de voir à quel point cela se passe bien entre Charles et Lewis dans la même voiture. Pour être honnête, je suis très curieux de voir comment cela va se passer. Il va y avoir un choc de personnalité chez Ferrari. Je suis certain que la situation sera amusante à suivre. Pour le moment, Sainz fait son travail. Il fait ce qui doit être fait. Il est vraiment en train de se mettre en valeur pour intéresser les autres écuries. S’il est question du départ de Max de chez Red Bull, ce serait une belle opportunité pour Carlos ! », lance l'ancien pilote de F1 dans des propos rapportés par F1i .

Hamilton, un habitué des clashs avec ses coéquipiers

Il faut dire que par le passé, Lewis Hamilton a eu plusieurs relations conflictuelles avec ses coéquipiers. Et dès sa première saison en Formule 1. En effet, le Britannique s'était retrouvé face à Fernando Alonso, double champion du monde en titre, qui débarquait alors chez McLaren. Malgré des débuts encourageants, tout a commencé à s'envenimer lorsque les deux pilotes se sont retrouvés en cours pour le titre. Lewis Hamilton était le petit protégé de Ron Dennis, alors patron de McLaren, tandis que Fernando Alonso pensait être le numéro 1 incontesté compte tenu de son statut. Par conséquent, cela a tourné au clash poussant même l'Espagnol à partir après seulement une saison chez McLaren durant laquelle Kimi Räikkönen et Ferrari en ont profité pour arracher le titre. Dans la suite de sa carrière, Lewis Hamilton est également parti au clash avec Nico Rosberg, pourtant un ami d'enfance. Il faut dire qu'en 2016, les deux pilotes se sont retrouvés dans une lutte acharnée pour le titre. C'est finalement l'Allemand qui a pris le dessus pour s'offrir son premier et unique titre mondial. Et pour cause, Rosberg a pris sa retraite à l'issue de la saison, expliquant que se battre face à Lewis Hamilton prenait beaucoup trop d'énergie. Autrement dit, Charles Leclerc sait à quoi s'attendre la saison prochaine.