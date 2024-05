F1 - Alpine : Ocon évite l’humiliation

Arnaud De Kanel

A la recherche de son premier point en 2024, Alpine a trouvé son bonheur à Miami. A la faveur d'un duel remporté face à Nico Hulkenberg, c'est Esteban Ocon qui a sauvé l'écurie tricolore du fiasco en allant chercher ce premier point de la saison, permettant à son équipe d'abandonner la dernière place chez les constructeurs.

C'est un événement ! Dimanche dernier lors du Grand Prix de Miami, Esteban Ocon a récolté le premier point de la saison pour Alpine. En grandes difficultés en ce début d'année, l'écurie tricolore navigue dans les bas fonds de la grille mais elle a pu s'en remettre au talent de son pilote pour éviter le zéro pointé. L'honneur est à moitié sauf et ce point va permettre de souffler.

«Ça fait du bien d’avoir une petite récompense»

« Toute la course, ça a été de la bagarre du début à la fin. Le niveau d’intensité a été de 110 %. Et après la qualif hier qui a été difficile, la course aussi qui n’a pas été simple, je suis super content pour l’équipe. On progresse petit à petit, il nous manque de la performance car on n’arrive pas à tenir les voitures avec nous, mais on a réussi à avoir ce point. On ne doit pas en être satisfaits, on doit continuer à pousser, mais ça fait du bien d’avoir une petite récompense », a déclaré Esteban Ocon après la course. Bruno Famin, le directeur de l'écurie, s'est également montré très satisfait.

«Continuer car la route est encore longue»