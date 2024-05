F1 - Alpine : Le boss de Mercedes pousse pour le transfert d’Ocon !

Arnaud De Kanel

Du mouvement est encore prévu en Formule 1 dans les prochaines semaines. Mercedes recherche activement un remplaçant à Lewis Hamilton tandis qu'Alpine craint de perdre ses deux pilotes Esteban Ocon et Pierre Gasly, courtisés et en fin de contrat. D'ailleurs, pour Ocon, Toto Wolff, le patron de Mercedes qui gère la carrière du Français, essayerait de placer son poulain dans une nouvelle écurie.

La silly season n'a jamais été aussi indécise que cette année. Le départ de Lewis Hamilton chamboule tout puisqu'il pousse un pilote renommé comme Carlos Sainz vers la sortie et contraint Mercedes à lui trouver un remplaçant, et pas n'importe lequel. Ces derniers jours, les rumeurs autour d'une possible arrivée de Max Verstappen s'intensifient et ce dossier pourrait avoir des conséquences sur l'avenir d'Esteban Ocon.

F1 - Verstappen : Une offre légendaire est dégainée https://t.co/YTNunMWLam pic.twitter.com/1OXzlPI3B9 — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Ocon chez Mercedes, c'est encore possible

Mercedes a décidé de mettre les moyens pour s'attacher les services de Max Verstappen en proposant 150M€ de salaire annuel selon la presse italienne. Le Néerlandais est annoncé partant mais Red Bull garde espoir de le conserver. Si l'écurie allemande ne parvient pas à signer le triple champion du monde, elle pourrait se rabattre sur un certain Esteban Ocon. Le Français est en fin de contrat avec Alpine, il n'a toujours pas prolongé et il est surtout représenté par Toto Wolff qui n'est autre que le patron de Mercedes. Mais Ocon pourrait également prendre la direction d'une autre écurie.

Wolff pousse pour Ocon chez Williams