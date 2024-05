F1 : Une signature bouclée grâce à Hamilton ? Il balance

Pierrick Levallet

L'annonce a fait l'effet d'une bombe il y a quelques mois. Après dix ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton quittera Mercedes à l'issue de la saison pour rejoindre Ferrari. Dans la foulée, McLaren a annoncé la prolongation de Lando Norris sur le long terme. Des rumeurs ont alors indiqué que l'écurie britannique avait réagi au transfert de Lewis Hamilton en scellant l'avenir de son pilote. Mais en réalité, il n'en est rien.

Le premier transfert de 2025 a déjà été annoncé en F1. Après avoir passé dix ans chez Mercedes, Lewis Hamilton quittera l’écurie allemande pour rejoindre Ferrari. L’annonce a fait l’effet d’une bombe en F1, en particulier chez le marché des pilotes. McLaren a notamment fait signer un contrat à long terme à Lando Norris, et de nombreuses rumeurs ont indiqué que l’écurie britannique avait réagi pour éviter de voir son pilote partir pour succéder à Lewis Hamilton. Mais en réalité, il n’en est rien.

F1 : Hamilton vers une catastrophe historique ? https://t.co/gfBE1OYaJe pic.twitter.com/pT8QJjv7oC — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

«Ce n’est pas une réaction à ce que j’aurais pu entendre de rumeurs avec Ferrari»

« La signature d’Hamilton chez Ferrari ? Non, je n’étais pas au courant et je crois vraiment que personne ne l’était à part Lewis, Fred (Vasseur) et les grands patrons de Ferrari. Oui, nous venions de faire l’annonce pour Lando. Mais ce n’est pas une réaction à ce que j’aurais pu entendre de rumeurs avec Ferrari » a ainsi indiqué Zak Brown dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Il avait signé depuis presque deux mois»