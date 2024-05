F1 – Alpine : Gasly rend hommage à une légende

La rédaction

Ce week-end aura lieu le Grand Prix de Imola. Cette course aura une saveur particulière puisqu'elle marquera le triste anniversaire des 30 ans de la mort de la légende de la Formule 1, Ayrton Senna. L'occasion pour Pierre Gasly, le pilote d'Alpine, de lui rendre un bel hommage, le Brésilien étant son idole.

Le 30 avril et le 1er mai 1994 sont deux jours noirs pour la Formule 1. Le 30 avril, lors des essais, Roland Ratzenberger se tue et Ayrton Senna est alors profondément choqué. Mais il prend tout de même part au Grand Prix le 1er mai 1994. À 14h18, lors du sixième tour, le triple champion du monde brésilien perd le contrôle de son véhicule et vient heurter un mur en béton au virage de Tamburello, à 210km/h. 30 ans après, le souvenir reste vivace.

«Nous nous souviendrons de la légende Ayrton Senna»

Pierre Gasly, le pilote Alpine, n'oublie pas Ayrton Senna, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « C e week-end sera particulier pour de nombreuses raisons, notamment parce que nous nous souviendrons de la légende Ayrton Senna, trente ans après sa disparition tragique. Je rendrai hommage à l’un de mes héros sportifs et l’une de mes sources d’inspiration en sport automobile en portant un casque spécial Senna au Grand Prix d’Émilie-Romagne. Celui-ci sera mis aux enchères après la course afin de lever des fonds pour la Fondation Ayrton Senna soutenant l’éducation des enfants au Brésil. »

«Ce Grand Prix à Imola sera donc riche en émotions en sa mémoire»