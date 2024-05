F1 : Après la désillusion, Verstappen prévient tout le monde

La rédaction

La saison dernière, le Grand Prix d'Imola avait été annulé à cause d'une violente tempête, inondant la région d'Émilie-Romagne. Le report de la course est dérisoire à côté du lourd bilan de cette inondation, qui avait entraîné la mort de 14 personnes. En 2024, il aura bien lieu et Max Verstappen se frotte les mains, lui qui sort d'une deuxième place rageante à Miami.

Il y a deux semaines, lors du Grand Prix de Miami, Max Verstappen avait terminé deuxième. Une place à laquelle le pilote Red Bull n'est plus habitué, lui qui avait alors remporté 23 courses sur 27. Lando Norris, lui, ne s'est pas fait prier pour remporter le premier Grand Prix de sa carrière. Le pilote McLaren en a profité pour offrir la première victoire à son écurie depuis celle de Daniel Ricciardo, à Monza, en 2021. Ce week-end aura lieu le Grand Prix d'Imola et Max Verstappen semble vouloir prendre sa revanche.

«Nous avons obtenu d’excellents résultats à Imola»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Max Verstappen, le pilote Red Bull, est impatient de rouler en Émilie-Romagne, lui qui en a remporté les deux dernières courses : « Imola est toujours un circuit emblématique et nous sommes ravis d’y revenir après l’annulation de l’année dernière. Nous avons obtenu d’excellents résultats ici et il est intéressant de courir sur un circuit ancien comme celui-ci, car il est très technique, avec des combinaisons complexes de virages et de freinages. ».

F1 : Après Hamilton, voilà le nouveau rival de Verstappen ? https://t.co/tY3MrCiJdm pic.twitter.com/fwDmyRHouq — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

«Nous sommes impatients de voir ce que nous réserve le week-end»