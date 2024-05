F1 : Verstappen pour encore écœurer Ferrari ?

Arnaud De Kanel

Battu d'une drôle de manière il y a deux semaines à Miami, Max Verstappen débarque en Italie le couteau entre les dents. Comme en 2021 et en 2022, le triple champion du monde a l'occasion de triompher sur les terres de Ferrari, plus précisément sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari situé à seulement 80km de Maranello.

Nouveau week-end de course et nouvelle occasion de briller pour Max Verstappen au volant de sa Red Bull. Battu qu'à deux reprises cette saison, le Néerlandais est irrésistible à tel point qu'il est devenu pratiquement impossible de le battre à la régulière. Ce week-end, c'est à Imola qu'il pourrait lever les bras et écœurer à nouveau Ferrari sur ses terres comme lors deux deux précédentes éditions du Grand Prix d'Emilie-Romagne.



«Imola est toujours un circuit emblématique»

Max Verstappen a d'ailleurs planté le décor, déclarant sa flamme au circuit italien. « Imola est toujours un circuit emblématique et nous sommes ravis d’y revenir après l’annulation de l’année dernière. Nous avons obtenu d’excellents résultats ici et il est intéressant de courir sur un circuit ancien comme celui-ci, car il est très technique, avec des combinaisons complexes de virages et de freinages », a reconnu le triple champion du monde en titre dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Alors, s'imposera-t-il à nouveau ?



Les pilotes devront couvrir les 309,267 km de course, soit 63 tours de 4,909 km sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari et ses 17 virages. Les premiers tours de piste s'effectueront ce vendredi dès 13h30 avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 17h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport . Samedi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 12h30, suivie des qualifications à 16h sur Canal+ Sport . Enfin, le départ du Grand Prix d'Emilie-Romagne sera donné dimanche à 15h sur Canal+.

