F1 - Red Bull : Un pilote se voit déjà avec Verstappen

Jean de Teyssière

Avec le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari en 2025, une place s'est libérée chez Mercedes. Pour le moment, aucun pilote n'a été annoncé par l'écurie allemande, qui attend toujours de voir ce qui va se passer sur le marché des pilotes. Chez Red Bull, il était question d'un départ de Sergio Pérez, même si le Mexicain estime qu'il a désormais de grandes chances de prolonger son contrat.

Finalement, Alex Albon reste chez Williams. Le départ du Thaïlandais était lié à celui de Sergio Pérez, puisqu'Alex Albon était envoyé chez Red Bull, qu'il avait déjà connu entre 2019 et 2020. Pour le Mexicain, qui est en fin de contrat cette année, une nouvelle porte se referme.

«Jusqu’à ce que rien ne soit signé, tout est une option»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Sergio Pérez, le pilote de Red Bull aux côtés de Max Verstappen, a évoqué son avenir : « Je pense qu’en Formule 1, il y a toujours de la pression, que vous ayez un accord ou non, vous devez toujours être performant. Surtout avec Red Bull, c’est un environnement de pression très forte. Donc ça ne change pas. Je crois que tôt ou tard, nous saurons ce que je fais. Jusqu’à ce que rien ne soit signé, tout est une option . »

«Je crois cependant très fort que je vais rester»