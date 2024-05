F1 : Le pote de Verstappen évite une nouvelle humiliation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lando Norris aura donc du attendre 110 courses avant de décrocher sa première victoire en Formule 1. Une éternité pour un pilote de son talent, mais cela lui permet toutefois d'éviter de battre un record assez gênant de celui du nombre de Grand Prix sans victoire, ou avant son premier succès. Un soulagement pour le pilote McLaren, très proche de Max Verstappen qu'il a battu à Miami.

Enfin ! Lors du dernier Grand Prix, à Miami, Lando Norris a décroché sa première victoire en Formule 1 en réussissant l'exploit de dominer Max Verstappen à la régulière... ou presque. Bien que le pilote McLaren ait bénéficié d'un coup de pouce de la voiture de sécurité, il a ensuite parfaitement maitrisé la relance avant de prendre ses distances en course sur la Red Bull du triple champion du monde. Cela démontre bien les progrès réalisés par l'écurie britannique cette saison. Et cela doit d'ailleurs être un vrai soulagement pour Lando Norris.

Lando Norris a enfin décroché sa première victoire

Et pour cause, Lando Norris a évité un nouveau record humiliant. Troisième en Australie, le Britannique avait décroché son 14e podium, devenant le pilote à avoir terminé le plus souvent dans les trois premiers sans jamais gagner. Et Lando Norris semblait bien parti pour devenir le pilote qui a attendu le plus longtemps son premier succès. Et pour cause, il a du patienter 110 courses avant de décrocher une victoire. Il est donc septième de ce classement dominé par Sergio Pérez qui a remporté un GP après avoir pris 190 départs. Carlos Sainz (150), Mark Webber (130), Rubens Barrichello (124), Jarno Trulli (117), Jenson Button (113) et Nico Rosberg (111) devancent ainsi Lando Norris qui évite également de concurrence Nico Hülkenberg qui vient de battre le record du plus grand nombre de départ sans jamais gagner. Le futur pilote Audi a effectivement 209 Grands Prix au compteur, et toujours aucune victoire.

«Je n’ai jamais douté»