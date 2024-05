F1 : Avant Hamilton, un grand changement est annoncé pour Leclerc

Arnaud De Kanel

L'arrivée de Lewis Hamilton promet de gros chamboulements pour Ferrari. Mais avant cela, La Scuderia a une saison à effectuer et Charles Leclerc garde pour objectif de décrocher un premier titre mondial. Et ce week-end à Imola, il pourra compter sur un nouvel ingénieur de course en la personne de Bryan Bozzi.

Ferrari poursuit sa mue. Après avoir annoncé l'arrivée de Lewis Hamilton pour 2025, La Scuderia multiplie les annonces importantes et a d'ailleurs promis du changement pour son pilote Charles Leclerc. En effet, le Monégasque change d'ingénieur de course à partir de ce week-end à Imola. Un changement assez important.

Leclerc change d'ingénieur

Depuis 2019, Xavi Marcos était l'homme qui murmurait à l'oreille de Charles Leclerc durant les courses. Mais depuis ce vendredi, c'est Bryan Bozzi qui a pris le relai. Ingénieur de performance de Leclerc, Bozzi a été promu ingénieur de course du Monégasque. « La Scuderia Ferrari HP annonce que Bryan Bozzi, qui travaille dans l'équipe depuis dix ans, actuellement en tant qu'ingénieur de performance de Charles Leclerc, assumera désormais le rôle d'ingénieur de course à partir du week-end prochain, lors du Gran Premio del Made in Italy et dell'Emilia-Romagna à Imola », annonçait Ferrari la semaine passée dans un communiqué. Bryan Bozzi était déjà à l'oeuvre ce vendredi lors des essais libres mais avant de lancer le week-end de course, Charles Leclerc avait un message à lui faire passer.

«Ce n’est pas comme si je partais de zéro»