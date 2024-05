F1 : Un crack va refaire le coup ? Il annonce la couleur

Benjamin Labrousse

Il y a deux semaines, Lando Norris, a remporté sa première course en carrière. A 24 ans, le Britannique a connu une progression très intéressante, au point d’être considéré comme une valeur sûre sur la grille de départ. Ce vendredi, le crack de chez McLaren a fait le point sur ses objectifs du week-end après les deux premières séances d’essais libres à Imola.

Un nouveau nom s’est écrit dans l’histoire de la Formule 1. A Miami il y a deux semaines, Lando Norris s’est offert une première victoire devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Le phénomène de McLaren s’est remis de ce jour fantastique, et est désormais focalisé sur le Grand Prix d’Émilie-Romagne. 8ème puis 12ème des deux premières séances d’essais libres à Imola ce vendredi, Lando Norris s’est exprimé sur ses attentes pour la suite.

« Une fois que j’étais à l’aise, je me sentais très bien en piste »

« C’était globalement une bonne journée. Les EL1 étaient compliqués, on avait les grilles sur la voiture pour des tests et on a eu des problèmes après ça, donc ce n’était pas une journée très propre. On a fait de bons progrès entre les EL1 et les EL2, et une fois que j’étais à l’aise, je me sentais très bien en piste. Nous sommes dans une bonne situation, il y avait du vent et des bourrasques, mais c’était une bonne journée et un bon début de week-end » , a ainsi confié Lando Norris, dans des propos rapportés par Next-Gen Auto .

« Nous sommes rapides »